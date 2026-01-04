إعلان

مقتل 25 شخصا على الأقل جراء غرق قارب في نيجيريا

كتب : مصراوي

03:53 م 04/01/2026

غرق قارب ارشيفية

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم، إن 25 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم ولا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب يقل عشرات الركاب في ولاية يوبي، شمال شرق نيجيريا.

وأفادت رويترز بأن الحادث وقع قبيل الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت، عندما انقلب الزورق الكبير الذي كان قد غادر قرية أدياني في ولاية جيغاوا شمال غرب البلاد، في طريقه إلى غاربي في ولاية يوبي، وكان الزورق يقل 52 راكباً، وفقاً لما ذكره محمد جوجي، رئيس وكالة إدارة الطوارئ في ولاية يوبي.

وقال غوجي: "حتى الآن، تم إنقاذ 13 راكباً أحياء، بينما تم انتشال 25 جثة. ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية للعثور على 14 شخصاً مفقوداً"، مضيفاً أن فرق الطوارئ من المدن المجاورة انضمت إلى المتطوعين المحليين والأجهزة الأمنية في الموقع.

أكدت شرطة ولاية جيجاوا وقوع الحادث، وقالت إن الزورق انقلب بسبب تسرب المياه، وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، لوان آدم: "كان يوم سوق، وكان الضحايا عائدين إلى منازلهم بعد التسوق، إذا نجا السائق، فسيتم مقاضاته بتهمة الإهمال"، وأشار إلى تجاهل قوانين السلامة التي تحظر الرحلات الليلية والحمولة الزائدة.

تُعدّ حوادث القوارب المميتة شائعة في نيجيريا، حيث غالباً ما تُبحر السفن دون اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، ففي سبتمبر، لقي ما لا يقل عن 60 شخصاً حتفهم عندما غرق قارب مُحمّل فوق طاقته بعد اصطدامه بجذع شجرة في ولاية النيجر، وسط نيجيريا.

غرق قارب نيجيريا مقتل اشخاص

