أطلق النجم التونسي حنبعل المجبري، تصريحات قوية بعد إقصاء بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الهزيمة من منتخب مالي في دور الـ16.

وخرجت تونس من بطولة أمم أفريقيا بعد الهزيمة من مالي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، وذلك عقبما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال حنبعل المجبري بعد المباراة:"عندما أرى إلى أين وصل حال بلدي أشعر بالألم، نحن متأخرون كثيرًا في كرة القدم ومتأخرين في كل شيء بحوالي 10 سنوات، نحن متأخرون كدولة.

وتابع: "علينا أن نجلس جميعًا، كل المسؤولين في كرة القدم التونسية عليهم الجلوس ونطرح الأسئلة الحقيقية لأننا متأخرون حقًا".

وواصل تصريحاته: " تونس مليئة بالمواهب، ولكن علينا البدء من الصفر في كل شيء".

واختتم: "عندما تري الدول الأخري تتقدم ونحن ما زلنا نتراجع في كل الجوانب، فهذا يجعلني حزينًا، لأننا نحلم أكثر مما نعمل".

