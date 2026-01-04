"عشيقان في محراب الدم".. إحالة أوراق موظفة وزميلها بقنا للمفتي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، بإحالة أوراق موظفة وزميلها إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، على خلفية اتهامهما بقتل زوج الأولى ذبحًا وترك جثته داخل شقة مستأجرة لمدة 20 يومًا، بمركز أبوتشت شمالي المحافظة.

وتعود أحداث القضية إلى نهاية شهر ديسمبر 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة داخل شقة سكنية بمركز أبوتشت، في ظروف تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات أن الجثة تعود لشخص يدعى «ح. ح»، 39 عامًا، عامل خدمات بمدينة الغردقة، وتبين وجود آثار ذبح بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بالجسد.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه، «ه. ع»، 38 عامًا، موظفة بمديرية التربية والتعليم، بالاشتراك مع زميلها «و. أ»، 38 عامًا، موظف، حيث ربطت بينهما علاقة عاطفية، واتفقا على التخلص من الزوج.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أوهمت زوجها بوجود خلافات في العمل مع زميلها، وطلبت استضافته داخل شقة مستأجرة بزعم إنهاء المشكلة، وخلال وجودهما بالشقة، قاما بالتعدي عليه بعدة طعنات، ثم ذبحه من الرقبة، وألقيا مادة حارقة على وجهه، وتركاه جثة هامدة داخل الشقة.

وبعد مرور نحو 20 يومًا، لاحظ الجيران انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، فتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت إلى المكان، وجرى كسر باب الشقة والعثور على الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى أبوتشت.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قررت إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم.