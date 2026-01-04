مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

جميع المباريات

القط نيمبوس يتوقع الفائز من مباراة المغرب وتنزانيا الليلة (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

02:32 م 04/01/2026 تعديل في 02:38 م
    القط نيمبوس يتوقع مباراة المغرب وتنزانيا
    القط نيمبوس يتوقع مباراة المغرب وتنزانيا
    القط نيمبوس يتوقع مباراة المغرب وتنزانيا
    القط نيمبوس يتوقع مباراة المغرب وتنزانيا
    القط نيمبوس يتوقع مباراة المغرب وتنزانيا
    القط نيمبوس يتوقع مباراة المغرب وتنزانيا
    القط نيمبوس يتوقع مباراة المغرب وتنزانيا
    القط نيمبوس يتوقع مباراة المغرب وتنزانيا
    القط نيمبوس يتوقع مباراة المغرب وتنزانيا

"عراف كأس الأمم الأفريقية"، هكذا لقبت الجماهير "القط نيمبوس"، بعد توقعاته الصحيحة التي توقعها في أمم أفريقيا الجارية لعدد كبير من المنتخبات.

وجاء تصدر القط نيمبوس لحديث الجماهير الأفريقية، بعدما توقع فوز أكثر من منتخب في بطولة أمم أفريقيا الجارية، وجميعها كانت صحيحة، ليصبح حديث الصباح والمساء في البطولة.

وقبل ساعات قليلة من مباراة المغرب وتنزانيا اليوم الأحد، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، نشر الحساب الرسمي لتوقعات القط نيمبوس، توقعه للمباراة.

وجاء الفيديو بتاريخ اليوم 4 يناير 2026، وظهر القط وهو يتوجه للأكل من الإناء الخاص بمنتخب المغرب، ليتوقع فوز أسود الأطلس الليلة علي تنزانيا.

توقعات القط نيمبوس منتخب المغرب منتخب تنزانيا كأس الأمم الأفريقية

