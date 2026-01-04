"عراف كأس الأمم الأفريقية"، هكذا لقبت الجماهير "القط نيمبوس"، بعد توقعاته الصحيحة التي توقعها في أمم أفريقيا الجارية لعدد كبير من المنتخبات.

وجاء تصدر القط نيمبوس لحديث الجماهير الأفريقية، بعدما توقع فوز أكثر من منتخب في بطولة أمم أفريقيا الجارية، وجميعها كانت صحيحة، ليصبح حديث الصباح والمساء في البطولة.

وقبل ساعات قليلة من مباراة المغرب وتنزانيا اليوم الأحد، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، نشر الحساب الرسمي لتوقعات القط نيمبوس، توقعه للمباراة.

وجاء الفيديو بتاريخ اليوم 4 يناير 2026، وظهر القط وهو يتوجه للأكل من الإناء الخاص بمنتخب المغرب، ليتوقع فوز أسود الأطلس الليلة علي تنزانيا.

