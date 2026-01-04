البورصة تعكس اتجاهه الصعودي وتنخفض بنهاية ختام أول جلسة في 2026 اليوم

انخفضت مؤشرات البورصة بنهاية ختام أول جسلة تداول خلال 2026 اليوم الأحد لتعكس اتجاهه الصعودي إلى الهبوط.

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.23% عند مستوى 40898 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.20 %، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 93.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 34.6 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 137.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.33% عند مستوى 41828 نقطة، بختام جلسة الأربعاء الماضي.