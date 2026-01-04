إعلان

إصابة أم وأطفالها الثلاثة بتسمم إثر تسرب غاز داخل شقة بالعبور

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:14 م 04/01/2026

تسريب غاز - تعبيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم أم وثلاثة من صغارها، بحالة تسمم، نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية بمساكن الشباب بمدينة العبور في محافظة القليوبية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوقوع حالات تسمم داخل إحدى الوحدات السكنية بالعمارة رقم 39 بمساكن الشباب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الواقعة.
وبالفحص، تبين إصابة الأم وأطفالها الثلاثة بحالة تسمم جراء تسرب غاز داخل الشقة محل سكنهم، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى عين شمس الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث جرى التعامل مع حالتهم الصحية ومتابعتها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، والتأكد من سلامة الوحدات السكنية بالمنطقة.

حالة تسمم تسرب غاز مدينة العبور محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

