مدير أمن الأقصر يتفقد الخدمات الأمنية بلجان إعادة مجلس النواب

كتب : محمد محروس

03:36 م 04/01/2026
أجرى اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، جولة تفقدية للخدمات الأمنية بعدد من اللجان الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، للاطمئنان على سير العملية في يومها الثاني والأخير، بدائرة مركز شرطة أرمنت.

شملت الجولة تفقد لجان أرمنت الحيط المشتركة و ابوبكر الصديق، والشهيد الابتدائية، وذلك برفقة اللواء سامح درويش مساعد مدير أمن الأقصر والعميد شريف حلمي وكيل الإدارة العامة لمرور الأقصر، والعميد أحمد صبحي مأمور مركز شرطة أرمنت، والمقدم مصطفي مهران رئيس مباحث المرور، والمقدم أحمد المراغي وكيل فرع البحث الجنائى بالمديرية، والرائد أحمد العربي معاون أول مباحث أرمنت والرائد عاصم نور الدين معاون أول مباحث قسم شرطة الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية.

ويشهد محيط اللجان والمقار الانتخابية اليوم الأحد، انتشار أمني مكثف، وذلك قبل بدء عملية التصويت في الدوائر الـ 27 الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بعد حسم 3 مقاعد من أول جولة، والتي من بينها محافظة الأقصر.

كانت مديرية أمن الأقصر اعتمدت خطة أمنية شاملة، أبرزها توفير مظلة أمنية قوية تضمن سلامة المواطنين أثناء مشاركتهم في عملية التصويت، وتوظيف كل الإمكانات اللوجستية والتقنية والمركبات الحديثة، في إطار منظومة أمنية مطوّرة، فضلا عن تكثيف القوات في محيط اللجان والطرق المؤدية لها، وتسيير دوريات أمنية وخدمات مرورية لتسهيل وصول الناخبين إلى لجان الاقتراع، كما جرى تعزيز نقاط الارتكاز الأمني، ودعم قوات التدخل السريع، وتواجد عناصر الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية في الأقصر ترجي في الدائرة الثانية ومقرها القرنة أرمنت وبها 47 لحنة فرعية، والدائرة الثالثة ومقرها إسنا وبها 55 لجنة، أي إجمالية اللجان الفرعية 102 لجنة وعدد الناخبين من لهم حق التصويت هم قرابة 562 ألف ناخبا، وذلك بعد حسم الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز الأقصر من الجولة الأولى.

الأقصر الخدمات الأمنية انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب

