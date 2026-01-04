صدفة المنافس وإنجاز صلاح.. حسام حسن يطلق تصريحات قوية قبل مواجهة بنين

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تمثل محطة مهمة في مشوار الفراعنة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو التأهل إلى الدور ربع النهائي، مع كامل الاحترام للمنتخب البنيني.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "منتخب بنين لم يصل لدور الـ16 بالصدفة ونعرف أنه يسير بقوة في تصفيات كأس العالم، لكن طموحنا نحن منتخب مصر كبير. لدينا 7 بطولات قارية، وجميع اللاعبين هدفهم إسعاد الشعب المصري".

وأضاف: "نعمل على أن تعتبر كل مباراة بطولة بحد ذاتها، حاليًا تركيزنا بالكامل على مواجهة بنين، ودرسنا نقاط القوة والضعف لديهم، وإن شاء الله نقدم مباراة كبيرة ونصعد لربع النهائي".

وعن الإنجاز التاريخي لمحمد صلاح، قال حسام حسن: "صلاح من أفضل اللاعبين في العالم خلال آخر 10 سنوات، ولديه عقلية احترافية مميزة وطموح كبير، هو عنصر أساسي في منتخب مصر وفي ليفربول، وإن شاء الله سيكون له دور مهم في تحقيق البطولة".

وبخصوص إصابة مهند لاشين، أوضح المدير الفني: "بعض اللاعبين تعرضوا لكدمات خلال المباريات الماضية، وحتى الآن لم يشارك مهند لاشين في التدريبات، لكن لدينا 28 لاعبًا والجميع جاهز لخوض المباراة. حصلنا على فترة راحة مناسبة بعد حسم التأهل أمام جنوب أفريقيا، واستفدنا منها في الاستشفاء وتجهيز اللاعبين بدنيًا".

وحول صعوبة مواجهة بنين، أضاف حسام حسن: "أمنح كل منتخب أقصى تقدير، ولا يوجد منتخب سهل، خاصة بعد تطور إمكانيات اللاعبين والمنتخبات نتيجة الاحتراف في أوروبا، وبالتالي المباراة ستكون صعبة للغاية. بالنسبة لي، مواجهة بنين هي بمثابة نهائي كأس الأمم، وجميع اللاعبين يعرفون ذلك".