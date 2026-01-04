تحدث جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب بنين، عن المواجهة المرتقبة غدًا الإثنين، أمام مصر، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال جيرنوت روهر في المؤتمر الصحفي: " كل التوقعات تقول أن منتخب مصر سيفوز بالمباراة، ولكننا نبحث عن صنع مفاجأة".

وواصل تصريحاته: "منتخب مصر لعب بالتشكيل البديل في مباراته الأخيرة، بينما نحن لعبنا الجولة الثالثة بالتشكيل الأساسي، وسنتعامل مع الأمر من خلال تحليل مبارياته".

وأضاف: ": "الأن نحن في مرحلة خروج المغلوب، وبالتالي هي مباراة مختلفة عن المباريات السابقة، والأفضل هو من سيحسم المباراة لصالحه".

وواصل: "نقوم الأن في بناء فريق مختلط باللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات، وسيكون أمرًا جيدًا في حال حققنا الفوز علي مصر بسبب الظروف الصعبة التي نمر بها".

واختتم: "عندما علمنا أننا سنواجه منتخب مصر في دور الـ16، أكدنا أننا سنتعامل بشكل مختلف رغم أنهم تلقوا دعمًا كبيرًا في أغادير ولكننا نريد التأهل".

