مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 0
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

"مباراة مختلفة ونريد التأهل" .. 5 رسائل قوية من مدرب بنين عن مواجهة مصر

كتب : محمد عبد الهادي

03:06 م 04/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين
  • عرض 7 صورة
    نبيل الطرابلسي المدرب المساعد لمنتخب بنين
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 10
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 7
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 13
  • عرض 7 صورة
    منتخب بنين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب بنين، عن المواجهة المرتقبة غدًا الإثنين، أمام مصر، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال جيرنوت روهر في المؤتمر الصحفي: " كل التوقعات تقول أن منتخب مصر سيفوز بالمباراة، ولكننا نبحث عن صنع مفاجأة".

وواصل تصريحاته: "منتخب مصر لعب بالتشكيل البديل في مباراته الأخيرة، بينما نحن لعبنا الجولة الثالثة بالتشكيل الأساسي، وسنتعامل مع الأمر من خلال تحليل مبارياته".

وأضاف: ": "الأن نحن في مرحلة خروج المغلوب، وبالتالي هي مباراة مختلفة عن المباريات السابقة، والأفضل هو من سيحسم المباراة لصالحه".

وواصل: "نقوم الأن في بناء فريق مختلط باللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات، وسيكون أمرًا جيدًا في حال حققنا الفوز علي مصر بسبب الظروف الصعبة التي نمر بها".

واختتم: "عندما علمنا أننا سنواجه منتخب مصر في دور الـ16، أكدنا أننا سنتعامل بشكل مختلف رغم أنهم تلقوا دعمًا كبيرًا في أغادير ولكننا نريد التأهل".

إقرأ أيضًا..

"خرابة بيوت".. زوجة النني الثانية تخرج عن صمتها برسالة غامضة

"العراف".. ما حكاية القط نيمبوس في كأس الأمم الأفريقية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وبنين منتخب بنين منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية جيرنوت روهر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية