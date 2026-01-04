ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 375 طربة حشيش في كفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة بندر دسوق في كفر الشيخ، في ضبط 3 مسجلين خطر سبق اتهامهم في العديد من القضايا الجنائية كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيًا وبحوزتهم كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجها.

كانت معلومات وردت إلى العقيد حامد القرضاوي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، تفيد باتجار كل من المدعو "ع.م.م"، 27عامًا، عاطل، وشهرته جربو، والمدعو "م.م.ز.ز"، 26 عامًا، عاطل، و"إ.ع.ف.أ"، 27 عامًا، عاطل، ويقيمون بمدينة دسوق، في جوهر الحشيش المخدر.

وبفحص سجلهم الأمني تبين أن المتهم الأول سبق اتهامه في قضيتي مخدرات، والثاني سبق اتهامه في 4 قضايا مخدرات.

وبعد العرض على اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وجه بإجراء التنسيق مع مباحث قسم شرطة بندر دسوق تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، بعد ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات.

شُكلت حملة أمنية مكبرة ترأسها العميد أحمد السعدني، رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، ضمت وكيل الإدارة العقيد حامد القرضاوي، والرائد أحمد الدمرداش، والرائد كريم صادق الضابطان بالإدارة، والرائد إسلام القرضاوي، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، والنقيب إسماعيل أبوكيلة، معاون مباحث القسم لضبط المتهمين.

وبمداهمة وكر المخدرات للمتهمين الثلاثة الكائن في نطاق دائرة قسم دسوق جرى ضبطهم وبحوزتهم 375 طربة حشيش، ومبلغ مالي 31 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة.

ألقي القبض على المتهمين الثلاثة و بمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم المواد المخدرة الحشيش بقصد الإتجار وتوزيعها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال على عملائه من تجار المواد المخدرة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمر المستشار محمد سكيكر، رئيس نيابة دسوق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.