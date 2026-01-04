كاراجر يثير الجدل.. محمد صلاح سيرحل عن ليفربول في هذا الموعد

"مباراة مختلفة ونريد التأهل" .. 5 رسائل قوية من مدرب بنين عن مواجهة مصر

واصل جيمي كاراجر إثارة الجدل بسبب تصريحاته المستمرة عن محمد صلاح نجم فريق ليفربول وقائد منتخب مصر، بعدما كشف عن موعد رحيله عن صفوف الليفر.

ويعد كاراجر من أكثر الشخصيات الإعلامية المثيرة للجدل، بسبب التصريحات الغريبة التي طالما اطلقها علي محمد صلاح، حتى أطلق عليه لقب "عدو صلاح".

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "تليجراف": "محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول في الانتقالات الشتوية الجارية، وسيستمر مع الفريق رغم أزمته الأخيرة".

وأضاف: "لكن صلاح لن يبقى مع ليفربول في شهر سبتمبر المقبل، حيث سيرحل بالانتقالات الصيفية، وفي أول سبتمبر سيكون لاعبًا في فريق آخر".

وفسر تصريحاته قائلًا: " ليفربول لن يترك صلاح يرحل في الانتقالات الحالية خاصة بعد إصابة إيزاك، ولكن ستتحول الأشهر القادمة لوداع طويل لمحمد صلاح".

واختتم: "أظن أن مباراته الأخيرة مع ليفربول بنهاية الموسم ستكون درامية وعاطفية للغاية".

