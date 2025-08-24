ضبط مسجل خطر بـ4 كيلو حشيش وأسلحة آلية في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دسوق في كفر الشيخ، القبض على مسجل خطر، بحوزته 4 كيلوجرامات من مخدر الحشيش وأسلحة نارية متنوعة، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت مسقط رأسه بقرية منية جناج.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة دسوق، يفيد بضبط "رضا.ع.ا"، 33 عامًا، وشهرته "رضا الأعور"، وبحوزته كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

جاء الضبط بعد ورود معلومات إلى وحدة مباحث مركز دسوق بقيادة الرائد فؤاد الفقي، تفيد باتجار المتهم في المواد المخدرة، مستغلًا ساحل نهر النيل لترويج بضاعته.

وأكدت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية ضم العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، ومعاونيه النقباء أحمد عبده، أحمد شلبي تبين صحة ما ورد من معلومات، صحة المعلومات.

وأسفرت مداهمة المتهم عن ضبط 4 كيلوجرامات من الحشيش، وبندقية آلية و10 طلقات، وبندقية خرطوش و5 طلقات، وفرد خرطوش، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه. وتبين أن المتهم مسجل شقي خطر وسبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة.

وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، والأسلحة للدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من حصيلة البيع. وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.