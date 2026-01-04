إعلان

الإسكندرية أول مدينة مصرية تنضم إلى مبادرة جودة الحياة 2025

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:34 م 04/01/2026

محافظة الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، انضمامها رسميًا إلى مبادرة جودة الحياة 2025 التي يقودها برنامج موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat)، لتصبح بذلك أول مدينة مصرية تنضم إلى شبكة المدن العالمية للمبادرة، والتي تضم حاليًا أكثر من 50 مدينة حول العالم.

وتأتي مبادرة جودة الحياة، التي أُطلقت 2023، ودُشّنت رسميًا عام 2024 استجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما يصاحبها من تغيّر في مفهوم “الحياة الجيدة”، حيث تهدف إلى دعم المدن في قياس وتحسين جودة الحياة من منظور شامل.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن انضمام محافظة الإسكندرية إلى شبكة مبادرة جودة الحياة يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، في إطار رؤية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة بالمدن.

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تعكس التزام المحافظة بتطوير الخدمات الأساسية، وتحسين البيئة الحضرية، وتعزيز الاستدامة، مع الاستفادة من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع المدن المشاركة بالشبكة.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تستهدف المواطن السكندري، وتدعم بناء مدينة أكثر مرونة واستدامة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ويعتمد مؤشر جودة الحياة (Quality of Life Index) على تسعة محاور موضوعية مترابطة، تضم أكثر من 25 مؤشرًا عالميًا إلى جانب مؤشرات محلية.

وتشمل المحاور رفاهية الشخص والرضا عن الحياة، مستوى المعيشة والظروف الاقتصادية، الإسكان والبيئة العمرانية، الخدمات الأساسية والبنية التحتية، الصحة الجسدية والنفسية، التعليم والتعلّم مدى الحياة، البيئة والاستدامة الحضرية، السلامة والأمن، والمشاركة المجتمعية والحوكمة المحلية.

واستكملت محافظة الإسكندرية جميع المتطلبات الفنية اللازمة للانضمام إلى المبادرة، وشاركت في جلسات تعريفية وتوجيهية مع فريق برنامج موئل الأمم المتحدة، جرى خلالها استعراض محاور المبادرة ومؤشراتها، وربطها بالسياق المحلي للمحافظة، بما يسهم في تحديد الأولويات التنموية.

وتهدف مبادرة جودة الحياة إلى تمكين القيادات المحلية وصُنّاع القرار من خلال توفير أدوات رصد وتحليل متقدمة، تساعد على تقييم الأثر الفعلي للسياسات العامة والاستثمارات الحضرية على حياة السكان، وتوجيه الموارد نحو المجالات ذات الأولوية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز رفاهية المواطنين.

ومن جانبه، قال أحمد رزق، ممثل البرنامج في مصر، إن مبادرة جودة الحياة توفر إطارًا عمليًا يدعم مواءمة أولويات المدن مع الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.

محافظة الإسكندرية الإسكندرية أول مدينة مصرية مبادرة جودة الحياة 2025

