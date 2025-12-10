إعلان

مستأنف الإسماعيلية تبرئ 4 متهمين بعد حملة مكبرة لمكافحة المخدرات

كتب : أميرة يوسف

05:54 م 10/12/2025

محكمة جنايات الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسماعيلية بإلغاء حكم السجن المشدد الصادر في أول درجة ضد عدد من المتهمين لمدة 10 سنوات في قضية حيازة وإحراز 11 كيلو من جوهر الحشيش المخدر، إضافة إلى حيازة سلاح ناري وذخيرة، وأصدرت المحكمة حكمًا جديدًا ببراءتهم.

وأوضح المستشار محمد نصر الله، محامي الجنايات بمدن القناة وسيناء، أنه تمكن من الحصول على حكم البراءة لصالح المتهمين أمام دائرة جنايات مستأنف الإسماعيلية، بعد أن كانت محكمة أول درجة قد أصدرت ضدهم حكمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 200 ألف جنيه.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام أربعة متهمين على خلفية حملة مكبرة مشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووحدة مباحث قسم ثانٍ بالإسماعيلية.

وتمكنت الحملة، عقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة واستصدار إذن من نيابتي ثاني وثالث الإسماعيلية، من ضبط تشكيل متخصص في الاتجار وتصنيع المواد المخدرة، قبل أن تنتهي إجراءات المحاكمة في درجتها الثانية إلى القضاء ببراءة المتهمين.

محكمة جنايات مستأنف الإسماعيلية جوهر الحشيش المخدر سلاح ناري الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

