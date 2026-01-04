سعر الدولار يتراجع بنهاية أول يوم عمل في 2026 الأحد بـ10 بنوك

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و9 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 4-1-2025، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، في أول يوم تداول لسعر الصرف خلال 2026، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

بنوك مصر كانت إجازة الخميس الماضي بمناسبة إغلاق السنة المالية 31 ديسمبر 2025 التي تزامنت مع أول يوم في العام الجديد، وفق بيان للمركزي المصري.

عاد الجنيه للارتفاع بشكل طفيف بعد أن أعلنت مصر يوم الاربعاء استلام 3.5 مليار دولار أول دفعة من شركة "الديار القطرية" التابعة للصندوق السيادي القطري لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم الواقعة على البحر الأحمر.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.