بيان حكومي مهم بشان جهود تيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الجهود الحكومية الخاصة بتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين وتحسين التجربة السياحية والصورة الذهنية،

وبحسب بيان، وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يجري استكمال الجهود الحكومية الخاصة بتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين، وتحسين التجربة السياحية والصورة الذهنية، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين، بهدف الوصول إلى المستهدف البالغ 30 مليون سائح سنوياً.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على دعم قطاع السياحة بالنظر إلى أهميته كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، مضيفاً أن هناك زيادة بالفعل في أعداد السائحين، لا سيما بعد افتتاح وتشغيل المتحف المصري الكبير.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى مدبولي: بالفعل لدينا حالياً زيادة في الأعداد، ووصلنا العام الماضي إلى رقم غير مسبوق بلغ 19 مليون سائح، ولدينا فرصة للوصول إلى الأرقام المستهدفة.

وأكد رئيس الوزراء متابعته لكافة إجراءات تطوير المطارات، وجهود الإسراع بالإجراءات المختلفة وتبسيطها في المطارات، وفي الوقت نفسه ما يبذله قطاع السياحة من جهود واسعة لزيادة أعداد الغرف، مُشدداً في هذا الصدد على أن العامل الأهم هو تحسين تجربة السائحين والصورة الذهنية لديهم عند زيارتهم لمصر.

وخلال الاجتماع، استعرض وزراء الاتصالات والسياحة والطيران، الإجراءات التي تقوم بها وزاراتهم والتنسيقات المشتركة بشأن تيسير إجراءات دخول السائحين، وكذا حل عدد من المشكلات، وتذليل بعض العقبات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود مختلف الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين وتحسين التجربة السياحية والصورة الذهنية، بهدف تخفيف الزحام بالمطارات وتحسين بيئة وكفاءة العمل بالمنافذ، وبما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة للسائحين، ورفع كفاءة الخدمات السياحية مع تعزيز قدرة مصر التنافسية عالمياً.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض مستجدات التطبيق التجريبي لمشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية، وكذا الجهود والإجراءات المتخذة في ملف التأشيرة الاضطرارية، بما يُسهل حصول السياح عليها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، واللواء أحمد عاصي، ممثلاً عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.