أكد محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر جاهزية الفريق التامة لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على صعوبة المباراة أمام فريق تأهل بجدارة للأدوار الإقصائية.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي: "سنواجه فريق قوي، منتخب بنين تأهل للأدوار الإقصائية، لذلك ستكون مباراة قوية، الجهاز الفني تحدث معنا عن اللقاء بعد مباراتنا الماضية، وأصبحنا جاهزين تمامًا لمواجهة بنين، ولدينا هدف واحد وهو إسعاد الشعب المصري".

وأشار إلى دور الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في تطوير أداء اللاعبين: "حسام حسن والجهاز الفني يتعامل معنا بشكل ممتاز في التدريبات، ويركزون على كيفية خلق الفرص بشكل أفضل. بالفعل، لم نكن نخلق مثل هذه الفرص من قبل، وهناك بعض الرعونة لدينا كلاعبين، لكن لا بد من التركيز الجيد وعدم التهاون في المباريات القادمة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على الهدف الرئيسي للفريق: "جميع اللاعبين في منتخب مصر جاؤوا بهدف واحد، وهدفنا هو إسعاد الشعب المصري".