ضبط طن من مخدر الحشيش داخل مخزن في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش تزن نحو الطن داخل مخزن بدائرة قسم أول الرمل، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وكانت معلومات وتحريات أمنية قد كشفت عن قيام سيدة بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذها من مخزن كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل مقرًا لتخزين كميات من مخدر الحشيش تمهيدًا لترويجها.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت قوة أمنية المخزن، حيث تم ضبط المتهمة، وبتفتيش الموقع عُثر على 998.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.