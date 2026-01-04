جنوب سيناء – رضا السيد:

تعرض سائح إنجليزي يدعى "تاي ويتلوك" لأزمة صحية حادة وآلام شديدة بالكُلى خلال رحلة سياحية بمدينة شرم الشيخ، ونُقل على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وعقب تحسنه، أشاد السائح بالاحترام والتعاطف والتعامل بكرامة مع حالته منذ اللحظة الأولى، موجهًا رسالة شكر للفريق الطبي وجميع العاملين بالمستشفى، قائلاً: "الرعاية الصحية بمستشفى شرم ليست علاجًا فقط، بل إنسانية تُشعر المريض بالأمان".

وأوضح "تاي ويتلوك" أن التدخل السريع والمتابعة الطبية الدقيقة للفريق الطبي كانت الفارق الحقيقي في شفائه، مشيرًا إلى أن الجاهزية الطبية العالية وسرعة الاستجابة ساعدت على سرعة تعافيه.

جدير بالذكر أن مستشفى شرم الشيخ الدولي شهد تطويرًا شاملًا لتعزيز الخدمات التخصصية، خاصة في مجال طب وجراحة العيون، من خلال إدخال أحدث الأجهزة، والتوجه نحو الاستدامة البيئية عبر محطات الطاقة الشمسية ومعالجة النفايات، وتحديث البنية التحتية لمواكبة السياحة العلاجية، بدعم من الهيئة العامة للرعاية الصحية، ما جعل المستشفى أول مستشفى أخضر في القطاع الصحي المصري ويحصل على شهادة اعتراف دولي.

وشملت التطويرات إدخال أجهزة متقدمة مثل جهاز الفاكو لجراحات المياه البيضاء والشبكية، وتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 50 كيلو وات، وإنشاء وحدة متكاملة لمعالجة النفايات الطبية بطرق صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تحديث أجهزة الأقسام التخصصية مثل أحدث منظار للجهاز الهضمي لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة.