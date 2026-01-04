شهدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الأحد، تطورات جديدة في جلسة استئناف المتهم "نصر الدين.أ" المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، على الحكم بإعدامه وذلك في القضية المتهم فيها بقتل ثلاثة أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، من بينهم زوجته وموكلته، وإخفاء جثامينهم داخل وحدات سكنية مستأجرة.

وعُقدت الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، وعضوية المستشارين الدكتور أيمن أحمد رمضان، وعلاء الدين بسيوني عبد النبي، وشريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتارية وليد محب.

وخلال الجلسة، أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه، وقال أمام هيئة المحكمة: " ماقتلتش حد، أنا ليه أقتل عشان أستولى على أموال الضحايا؟ أنا محامي مشهور وليا أتعاب في قضية تقدر بـ7 مليارات جنيه"، مشيرًا إلى واقعة سابقة ادعى فيها تعرضه للخطف وإكراهه على التوقيع على مستندات، مؤكدًا أنه حرر محضرًا بالواقعة، إلا أن المتهمين حصلوا على البراءة.

دفاع المتهم يشكك.. ومحامو المجني عليهم: يطالبون بتأييد حكم الإعدام

ودفع محامي المتهم بعدم سلامة قواه العقلية، وطعن على تقرير مستشفى العباسية الذي سبق أن أكد مسؤوليته الكاملة عن أفعاله، كما شكك في تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم، وطلب مناقشة الطبيب الشرعي أمام المحكمة.

كما سعى الدفاع إلى تعديل القيد والوصف القانوني من جناية قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جناية ضرب أفضى إلى موت، مستندًا إلى أن المجني عليهم – بحسب رواية المتهم – بادروا بالتعدي عليه، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على إدراكه.

في المقابل، طالب محاميا المجني عليهما المهندس محمد إبراهيم وموكلته تركية بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مؤكدين تمسكهما بما ورد في التحقيقات والتقارير الفنية، ومعتبرين أن إنكار المتهم لا يغير من ثبوت الأدلة ضده.

إعدام سفاح المعمورة

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت يوم 27 يوليو الماضي، بمعاقبة المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، بينهم زوجته.

وتسلمت هيئة المحكمة تقرير مستشفى العباسية الخاص بالمتهم بعد إيداعه لمدة 15 يومًا، حيث خلص التقرير إلى سلامة قواه العقلية ومسؤوليته عن أفعاله، وإدراكه الكامل لحظة ارتكاب جرائمه.

3 جرائم قتل عمد

واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم قصاصًا لما ارتكبه من جرائم، فيما أعلن محاميه تنحيه عن الدفاع عن موكله بعد ثبوت سلامة قواه العقلية، فيما تولى المتهم الدفاع عن نفسه.

كما استمعت المحكمة لشهود الإثبات في وقائع ارتكاب سفاح الإسكندرية 3 جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، اثنين منهما مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه والسرقة، فيما شكك المتهم في أقوالهم.

25 شاهد إثبات في قضية سفاح المعمورة

وضمت قائمة شهود الإثبات في القضية التي حملت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان 25 شاهد إثبات جاءت في نص التحقيقات التي وردت في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.

وأكدت التحقيقات قتل سفاح المعمورة كل من "م.أ.م" مهندس، وزوجته "م.ف.ث" ربة منزل وموكلته "ت.ع.ر" ربة منزل، وإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دفن المجني عليه الأول بأرضية وحدة سكنية مستأجرة بمنطقة العصافرة، ودفن المجني عليهما الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية بالمعمورة.