مواطن بشرم الشيخ ينقذ طائر "العقاب" المهاجر ويعيده إلى البرية (صور)

أنقذ مواطن من مدينة شرم الشيخ طائرًا نادرًا من فصيلة العقاب أثناء تعرضه لإعياء شديد وسقوطه في مياه البحر خلال رحلته من أوروبا إلى جنوب إفريقيا.

وقال عبد الباسط سعود، منقذ الطائر، إنه لاحظ الطائر المهاجر وهو يواجه صعوبة كبيرة أثناء تنزه على شاطئ البحر، فقام على الفور بانتشاله وتقديم الرعاية البيطرية والغذاء اللازم حتى استعاد صحته بالكامل.

وأضاف سعود أنه أطلق الطائر في البرية لاستكمال رحلة هجرته، مؤكدًا على أهمية حماية الطيور المهاجرة أثناء مساراتها وضمان تقديم الرعاية لها من خلال محطات مراقبة الطيور المهاجرة المدعومة من محميات جنوب سيناء.

ويُذكر أن العقاب هو اسم عام يطلق على عدة أنواع من الطيور الجارحة الكبيرة من فصيلة البازية، ويصل عدد أنواعها إلى أكثر من 61 نوعًا، معظمها يعيش في أوراسيا وأفريقيا، مع وجود أنواع محدودة في أمريكا الشمالية والوسطى وأستراليا.