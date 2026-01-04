إعلان

باع صلة الرحم بحفنة تراب.. رصاصات الأخ تقتل شقيقه وتصيب الآخر بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:19 م 04/01/2026

المجني عليه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


قررت جهات التحقيق بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، انتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثة خفير لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، على يد شقيقه، بقرية مشتهر التابعة للمركز، إثر خلافات عائلية حول ميراث قطعة أرض.

وطالبت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان، إلى جانب الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ قد تمكنت من ضبط المتهم بقتل شقيقه ماجد (43 عامًا) خفير، وإصابة شقيقه الآخر وليد (47 عامًا) بطلقات نارية، عقب مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب النزاع على قطعة أرض ميراث.

وأفادت التحقيقات بأن المشادة تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية من فرد خرطوش تجاه شقيقيه، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وجرى نقل الجثة والمصاب إلى بنها التعليمي، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

"الدم بقى ميه" بسبب الميراث.. مواطن يقتل أخاه ويصيب الآخر في طوخ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة القليوبية طلق ناري الأجهزة الأمنية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية