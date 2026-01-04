

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



قررت جهات التحقيق بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، انتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثة خفير لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، على يد شقيقه، بقرية مشتهر التابعة للمركز، إثر خلافات عائلية حول ميراث قطعة أرض.

وطالبت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان، إلى جانب الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ قد تمكنت من ضبط المتهم بقتل شقيقه ماجد (43 عامًا) خفير، وإصابة شقيقه الآخر وليد (47 عامًا) بطلقات نارية، عقب مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب النزاع على قطعة أرض ميراث.

وأفادت التحقيقات بأن المشادة تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية من فرد خرطوش تجاه شقيقيه، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وجرى نقل الجثة والمصاب إلى بنها التعليمي، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

