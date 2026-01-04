إعلان

إحالة أوراق المتهمة بقتل أطفال دلجا للمفتي للمرة الثانية

كتب : جمال محمد

01:53 م 04/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    قاتلة أطفال دلجا
  • عرض 3 صورة
    أطفال دلجا ووالدهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة استئناف المنيا، بإحالة أوراق المتهمة بقتل أطفال دلجا الستة ووالدهم للمفتي، وذلك في استئناف الحكم الصادر بإعدامها شنقًا في نوفمبر الماضي.

وكان دفاع المتهمة قد تقدم بعدة طلبات لاستئناف الحكم، وطلب سماع شهادة المزيد من الشهود، وحددت المحكمة جلسة اليوم للاستماع لأقوالهم قبل إحالة الأوراق للمفتي.

ووصلت المتهمة إلى مجمع محاكم المنيا اليوم في حراسة مشددة لحضور الجلسة وعلى يدها طفلتها الرضيعة ، والتي وضعتها قبل الاعتراف بارتكاب الواقعة بأيام قليلة.

وتعود أحداث الواقعة المؤلمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يوم 11 يوليو بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة إعياء شديدة - توفي بعدهم بساعات، كما نُقلت الطفلتين فرحة نصر محمد، 14 سنة ، ورحمة ناصر محمد، 12 سنة، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهن تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهن، وتوفيت إحداهما في وقت لاحق - رحمة - ، ولحقت بها الطفلة الأخيرة - فرحة - ثم توفي الأب داخل مستشفى أسيوط الجامعي.

اقرأ أيضاً...

علبة مبيد غامضة وتسميم مواشي.. دفاع المتهمة بقتل الأطفال الستة يفجر مفاجآت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أطفال دلجا قتل أطفال دلجا جريمة قتل إحالة أوراق المتهمة للمفتي المنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية