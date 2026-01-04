إحالة أوراق المتهمة بقتل أطفال دلجا للمفتي للمرة الثانية

محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت في اليوم الثاني من مركز السيطرة

قضت محكمة استئناف المنيا، بإحالة أوراق المتهمة بقتل أطفال دلجا الستة ووالدهم للمفتي، وذلك في استئناف الحكم الصادر بإعدامها شنقًا في نوفمبر الماضي.

وكان دفاع المتهمة قد تقدم بعدة طلبات لاستئناف الحكم، وطلب سماع شهادة المزيد من الشهود، وحددت المحكمة جلسة اليوم للاستماع لأقوالهم قبل إحالة الأوراق للمفتي.

ووصلت المتهمة إلى مجمع محاكم المنيا اليوم في حراسة مشددة لحضور الجلسة وعلى يدها طفلتها الرضيعة ، والتي وضعتها قبل الاعتراف بارتكاب الواقعة بأيام قليلة.

وتعود أحداث الواقعة المؤلمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يوم 11 يوليو بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة إعياء شديدة - توفي بعدهم بساعات، كما نُقلت الطفلتين فرحة نصر محمد، 14 سنة ، ورحمة ناصر محمد، 12 سنة، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهن تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهن، وتوفيت إحداهما في وقت لاحق - رحمة - ، ولحقت بها الطفلة الأخيرة - فرحة - ثم توفي الأب داخل مستشفى أسيوط الجامعي.

