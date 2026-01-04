إعلان

حافز التدريس.. هل يشمل المنتدبين لأعمال الامتحانات؟

كتب : أحمد الجندي

02:07 م 04/01/2026 تعديل في 02:22 م

حافز التدريس ارشيفية

قالت الإدارة المركزية لشئون المعلمين إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025 يوضح تفاصيل استحقاق حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم.

وأكدت الإدارة أن المنتدبين لأعمال الامتحانات، مثل لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، لا يستحقون حافز التدريس خلال فترة التفرغ الكامل التي تمتد من أول أكتوبر حتى 30 يونيو من كل عام، نظرًا للالتزام الكامل بالمهام الامتحانية.

وأوضحت الإدارة أن استحقاق حافز التدريس الإضافي يظل قائمًا خلال بقية الأشهر الدراسية، لجميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس الفعلي داخل الفصول وفق النصاب القانوني المحدد.

حافز التدريس أعمال الامتحانات المنتدبين لأعمال الامتحانات الإدارة المركزية لشئون المعلمين أعضاء هيئة التعليم

