رئيس مدينة شرم الشيخ يفتتح سوق اليوم الواحد بحي النور

افتتح اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، سوق اليوم الواحد بحي النور، اليوم الخميس، بحضور المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.



وقام رئيس المدينة، بمتابعة جودة المعروضات، والتزام العارضين بالأسعار المخفضة، وقال: إن المحافظة تواصل تنفيذ مبادرة "سوق اليوم الواحد" بهدف دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.



وأكد رئيس المدينة، أن محافظ جنوب سيناء وجه باستمرار السوق لمدة يومان، بهدف التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم من مختلف السلع الغذائية.



ومن جانبه، قال وكيل وزارة التموين، إن السوق يضم كميات متنوعة من السلع الغذائية والتموينية، واللحوم، والخضروات، والفاكهة، ومنتجات العطارة والمنظفات، وذلك بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق التجارية بنحو 30%، مما يعكس حرص الدولة على دعم محدودي الدخل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.



كما أكد أن هذه المبادرة تعد ضمن جهود الدولة لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، من خلال التنسيق المستمر بين مديرية التموين والغرفة التجارية، مع خطة لتعميم المبادرة في مختلف مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.