شوبير يكشف قرار اضطراري لحسام حسن باستبعاد هذا اللاعب أمام بنين

كتب : محمد خيري

12:01 م 04/01/2026
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الاثنين الموافق 5 يناير 2026.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استقر على استبعاد الحارس محمد صبحي من قائمة المباراة، وذلك بسبب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، التي تنص على خوض كل مباراة بقائمة تضم 26 لاعبًا فقط، في حين تشمل القائمة النهائية للمنتخب 28 لاعبًا.

وأضاف شوبير أن مهند لاشين يبذل محاولات مكثفة من أجل اللحاق بالمباراة، إلا أن فرص مشاركته أصبحت ضعيفة للغاية، مؤكدًا أن اللاعب بات قريبًا من الخروج من قائمة اللقاء أيضا.

وأشار إلى أن ذلك يعني غياب الثنائي محمد صبحي ومهند لاشين عن قائمة منتخب مصر في مواجهة بنين.

منتخب مصر حسام حسن أحمد شوبير مباراة مصر وبنين موعد مباراة مصر وبنين كأس الأمم الأفريقية

أخبار كأس الأمم الأفريقية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

