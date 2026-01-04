إعلان

تحمل صغيرتها.. أول ظهور لقاتلة أطفال دلجا في المنيا بالبدلة الحمراء

كتب : جمال محمد

01:58 م 04/01/2026
    قاتلة أطفال دلجا في المنيا بالبدلة الحمراء (4)
    قاتلة أطفال دلجا في المنيا بالبدلة الحمراء (5)
    قاتلة أطفال دلجا في المنيا بالبدلة الحمراء (2)
    قاتلة أطفال دلجا في المنيا بالبدلة الحمراء (7)
    قاتلة أطفال دلجا في المنيا بالبدلة الحمراء (3)
    قاتلة أطفال دلجا في المنيا بالبدلة الحمراء (6)
    قاتلة أطفال دلجا في المنيا بالبدلة الحمراء (8)
    قاتلة أطفال دلجا في المنيا بالبدلة الحمراء (9)

ظهرت المتهمة بقتل أطفال دلجا لأول مرة في قفص الاتهام مرتدية البدلة الحمراء، وهي تحمل طفلتها الرضيعة التي أنجبتها قبل أيام قليلة من اعترافها بالواقعة، خلال جلسة الاستماع لاستئناف الحكم الصادر بإعدامها شنقًا.

وقضت محكمة استئناف المنيا، بإحالة أوراق المتهمة بقتل أطفال دلجا الستة ووالدهم للمفتي، وذلك في استئناف الحكم الصادر بإعدامها شنقًا في نوفمبر الماضي.

وكان دفاع المتهمة قد تقدم بعدة طلبات لاستئناف الحكم، وطلب سماع شهادة المزيد من الشهود، وحددت المحكمة جلسة اليوم للاستماع لأقوالهم قبل إحالة الأوراق للمفتي.

وتعود أحداث الواقعة المؤلمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يوم 11 يوليو بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي، دون معرفة أسباب الوفاة.

إحالة أوراق المتهمة بقتل أطفال دلجا للمفتي للمرة الثانية

قاتلة أطفال دلجا المنيا البدلة الحمراء

