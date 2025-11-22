جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت أمانة البيئة بحزب مستقبل وطن بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، حملة نظافة موسعة تحت شعار "معًا نستطيع" داخل محمية نبق، بمشاركة 140 متطوعًا من سكان قرية الغرقانة والسائحين ومتطوعين من مختلف الفئات العمرية، تحت قيادة محمد لبة، أمين أمانة البيئة، وتنسيق كامل مع الإدارة العامة لمحميات سيناء، وبرعاية النائب مجدي بيومي، أمين الحزب بالمحافظة.

وشملت الحملة تنظيف وتأهيل مواقع حيوية بالمحمية، وتمهيد وتسوية مسارات بطول 15 كيلومتر، وجمع المخلفات البلاستيكية والزجاجية، حيث نجحت المجموعات المشاركة في جمع أكثر من 180 كيسًا من المخلفات.

جرى تكريم المتطوعين بتيشيرتات وميداليات مقدمة من الشركات الراعية للحملة.

وأكد محمد لبة أن الحملة تعكس شراكة حقيقية بين القطاع السياحي والقطاع الخاص والمجتمع المحلي للحفاظ على البيئة واستدامة النظم البيئية الفريدة بجنوب سيناء.