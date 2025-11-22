إعلان

140 متطوعًا يشاركون في حملة "معًا نستطيع" لتنظيف محمية نبق بشرم الشيخ (صور)

كتب : رضا السيد

02:44 م 22/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    المشاركون في الحملة
  • عرض 13 صورة
    انتشار المشتركين
  • عرض 13 صورة
    تراكم المخلفات
  • عرض 13 صورة
    تسوية الطرق
  • عرض 13 صورة
    تنظيف المحمية
  • عرض 13 صورة
    المخلفات
  • عرض 13 صورة
    جمع المخلفات
  • عرض 13 صورة
    حملة تنظيف
  • عرض 13 صورة
    مشاركة الشباب
  • عرض 13 صورة
    مع القمامة
  • عرض 13 صورة
    جمع القمامة
  • عرض 13 صورة
    الانطلاق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت أمانة البيئة بحزب مستقبل وطن بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، حملة نظافة موسعة تحت شعار "معًا نستطيع" داخل محمية نبق، بمشاركة 140 متطوعًا من سكان قرية الغرقانة والسائحين ومتطوعين من مختلف الفئات العمرية، تحت قيادة محمد لبة، أمين أمانة البيئة، وتنسيق كامل مع الإدارة العامة لمحميات سيناء، وبرعاية النائب مجدي بيومي، أمين الحزب بالمحافظة.

وشملت الحملة تنظيف وتأهيل مواقع حيوية بالمحمية، وتمهيد وتسوية مسارات بطول 15 كيلومتر، وجمع المخلفات البلاستيكية والزجاجية، حيث نجحت المجموعات المشاركة في جمع أكثر من 180 كيسًا من المخلفات.

جرى تكريم المتطوعين بتيشيرتات وميداليات مقدمة من الشركات الراعية للحملة.

وأكد محمد لبة أن الحملة تعكس شراكة حقيقية بين القطاع السياحي والقطاع الخاص والمجتمع المحلي للحفاظ على البيئة واستدامة النظم البيئية الفريدة بجنوب سيناء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب مستقبل وطن مدينة شرم الشيخ حملة نظافة محمية نبق

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم