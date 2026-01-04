إعلان

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات بسعر فائدة 19% مع استحقاق الـ27% غدا؟

كتب : منال المصري

02:36 م 04/01/2026

بنكا الأهلي ومصر

حسم محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، الجدل المثار بشأن طرح شهادات ادخار جديدة بأسعار فائدة مرتفعة، بهدف إعادة امتصاص الحصيلة المستحقة من الشهادات أجل سنة ذات العائد 23.5% الشهري و27% السنوي، التي يحين أجلها غدًا، وذلك في ظل توقعات بطرح شهادات بعائد 19% لمدة عام.

وأكد الإتربي، خلال أكثر من مداخلة في برامج تلفزيونية، عدم الاتجاه إلى زيادة أسعار الفائدة على الشهادات القائمة عن مستوياتها الحالية، أو طرح شهادات ادخار جديدة، في ظل تراجع معدل التضخم.

ووجه الإتربي نصيحة للعملاء بإعادة استثمار حصيلة الشهادات ذات العائد 23.5% و27%، في حال رغبتهم في الاكتتاب بالشهادات الثلاثية التي تمنح عائدًا سنويًا قدره 16% يصرف شهريًا.

وكان البنكان الحكوميان قد طرحا في 4 يناير 2024، شهادات الادخار ذات أسعار الفائدة المرتفعة التي يحين أجلها غدًا، بهدف إعادة امتصاص الحصيلة المستحقة من الشهادات السابقة ذات العائد 22.5% الشهري و25% السنوي.

وعادةً ما يعمل البنكان، اللذان يعدان ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، على طرح شهادات ادخار جديدة لأجل عام بأسعار فائدة مميزة، بهدف تشجيع العملاء على إعادة استثمار حصيلة الشهادات المستحقة لديهما.

وترتبط هذه التحركات بتداعيات أزمة ارتفاع معدل التضخم وفجوة النقد الأجنبي التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، قبل تحسن المؤشرات الاقتصادية مؤخرًا، وتراجع الضغوط التضخمية، واستقرار أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار.

وفي هذا السياق، كان محمد عبد العال، الخبير المصرفي، قد توقع طرح البنكين شهادات ادخار قصيرة الأجل لمدة عام بعائد سنوي يبلغ 19%، لتكون متاحة أمام العملاء كخيار بديل لإعادة استثمار حصيلة الشهادات المستحقة، إلى جانب الشهادات الثلاثية ذات العائد 16% يصرف شهريًا.

ويطرح البنكان الحكوميان حاليًا شهادات ادخار ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بعائد سنوي 16% يُصرف شهريًا، والتي تعد أعلى عائد متاح حاليًا لديهما.

