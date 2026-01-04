إعلان

الهيئة الوطنية للانتخابات تنعى شهيدة الواجب سهام صبري الأنصاري | بث مباشر

كتب : صابر المحلاوي

02:22 م 04/01/2026
    القاضي المستشار حازم بدوي (4)
    القاضي المستشار حازم بدوي (3)
    القاضي المستشار حازم بدوي (5)
    القاضي المستشار حازم بدوي (6)
    القاضي المستشار حازم بدوي (7)
    القاضي المستشار حازم بدوي (1)
    القاضي المستشار حازم بدوي (9)
    القاضي المستشار حازم بدوي (10)
    سهام صبري الأنصاري

كتب- صابر المحلاوي:

تقدم القاضي المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأحر التعازي والمواساة لأسرة شهيدة الواجب الزميلة سهام صبري الأنصاري، رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية، والتي توفيت إثر حادث سير مؤلم بعد انتهاء إشرافها على اللجنة الفرعية رقم 45.

وأكد رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بمقرها بوسط البلد للإعلان عن نتائج الدوائر الملغاة ودائرة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، أن الفقيدة كانت مثالًا للأمانة والإخلاص في العمل وتركت خلفها سيرة طيبة، داعيًا الحضور للوقوف دقيقة حداد على روحها الطاهرة ومتمنيًا لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته.

أُجريت جولة الإعادة لـ19 دائرة في 7 محافظات هي الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، وقنا، لاختيار 35 نائبًا لمجلس النواب 2025. واعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد النتائج النهائية بعد البت في تظلمات المرشحين ونشرها رسميًا، وسط متابعة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتوزعت الدوائر على المحافظات كالتالي: الجيزة دائرة واحدة بمقعد واحد، الإسكندرية دائرة واحدة بمقعد واحد، البحيرة 3 دوائر بمجموع 7 مقاعد، الفيوم دائرتان بمجموع 3 مقاعد، أسيوط دائرة واحدة بمقعدين، سوهاج 7 دوائر بمجموع 12 مقعدًا، وقنا 4 دوائر بمجموع 8 مقاعد، بإجمالي لجان وصل إلى 2,735 لجنة وعدد ناخبين نحو 10,671,504 ناخبًا.

الهيئة الوطنية للانتخابات سهام صبري الأنصاري حازم بدوي هيئة النيابة الإدارية حادث سير

