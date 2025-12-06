بالصور- أمطار رعدية غزيرة تغمر مدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

تعرضت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لسقوط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بغيوم ورعد وبرق منذ صباح اليوم السبت.

وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات نتيجة هطول الأمطار على فترات متقطعة.

كما شهدت بعض المناطق الأخرى بالمحافظة تقلبات جوية مفاجئة، منها مدينة دهب ووادي غيب، الواقع على بعد 5 كيلومترات من كمين دهب باتجاه مدينة نويبع، مع تساقط أمطار غزيرة وظهور شلالات مياه تتساقط من قمم الجبال.

وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة مدن المحافظة، وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، بالإضافة إلى مراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من احتمال تساقط أمطار خفيفة ورعدية في بعض مناطق المحافظة.