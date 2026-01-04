إعلان

لغز في الكرنك.. العثور على جثة شابة داخل منزلها في ظروف غامضة بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:45 م 04/01/2026

جثة - أرشيفية

عثرت الأهالي بقنا، اليوم الأحد، على جثة ربة منزل داخل مسكنها بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بالعثور على جثمان سيدة داخل منزلها بدائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين وجود جثة ربة منزل في العقد الثالث من العمر داخل منزلها، دون وجود إصابات ظاهرية، فيما لا تزال ملابسات الوفاة غير واضحة حتى الآن.

وجرى إخطار جهات التحقيق، التي باشرت معاينة الجثمان ومكان الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبيان أسباب الوفاة.

قنا قرية الكرنك مركز أبوتشت

