"على تروسيكل".. مسن مقعد يتحدى الكسر ويصل لصندوق الاقتراع في الأقصر

كتب : مصراوي

01:27 م 04/01/2026
الأقصر - محمد محروس:

شهدت إحدى اللجان الانتخابية بدائرة إسنا موقفًا إنسانيًا لافتًا، حيث حرص مسن مريض على المشاركة في العملية الانتخابية رغم معاناته الصحية، ووصل إلى مقر لجنته الانتخابية على متن «تروسيكل» وبرفقته ذووِه للإدلاء بصوته.

وخرج رئيس اللجنة، المستشار محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الإدارة الصحية بإسنا، لمساعدة المواطن خارج مقر اللجنة، حيث تم التحقق من بياناته والتوقيع في الدفتر، ثم أدلى بصوته وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، في إطار التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

والمواطن هو الحاج عبد الموجود عبد الحارث غزالي، يبلغ من العمر 76 عامًا، ويعاني من كسر ويعتمد على كرسي متحرك، إلا أن حالته الصحية لم تمنعه من الإصرار على ممارسة حقه الدستوري والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

ولاقى المشهد إشادة من الحضور، باعتباره رسالة قوية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية رغم التحديات الصحية والإنسانية.

