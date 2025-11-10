إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة جامبو على الطريق الدولي بشرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بالقرب من مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

تلقت نجدة شرم الشيخ بلاغًا يفيد بتصادم سيارة جامبو بالرصيف الخرساني على الطريق الدولي الجديد في اتجاه مدينة شرم الشيخ، على بعد 35 كيلومترًا من المدينة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

- عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، 33 عامًا، مقيم بالإسماعيلية، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

- السيد مصطفى أحمد، 40 عامًا، مقيم بالإسماعيلية، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى.

- محمد أحمد علي، 18 عامًا، مقيم بالإسماعيلية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى.

- سامح صلاح سالم، 45 عامًا، مقيم بالإسماعيلية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى إرسال سيارتين إسعاف بأكواد 2966 و2043 لنقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج.

وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة والوقوف على أسباب الحادث.