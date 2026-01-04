ما هي شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لعام 2026 ؟

ما هي شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من برنامج للدعم النقدي منها معاش "تكافل وكرامة"، والذي يتيح الدعم المشروط للفئات المستحقة من الأسرة والطفل والمرأة وذوى الإعاقة والمسنين والشباب، حيث يتاح حاليا التقديم للحصول على هذا الدعم.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير، شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، والمستندات والمطلوبة، وحالات لا يجوز فيها صرف الدعم:

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

1- أن لا يكون الزوج / الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

حالات لا يجوز فيها صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة

ـ ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر).

ـ إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر).

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).

ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر).

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني).

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.

ـ الامتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع).

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومي / جيش / شرطة عن ذات المتقدم.

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج).

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

ـ مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ امتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ...).

ـ تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

ـ عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية (تجميد لحين التحقق).

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (تجميد لحين التحقق).

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.



