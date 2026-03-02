إعلان

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور

كتب : محمد عامر

02:14 م 02/03/2026
    أمطار وصقيع في الإسكندرية_2
    الصرف الصحي تنشر سيارات لمواجهة نوة السلوم_1
    نوة السلوم تصل الإسكندرية_4
    هطول أمطار على الإسكندرية_5

تعرضت أحياء الإسكندرية، اليوم الاثنين، لطقس غائم جزئيًا وغير مستقر إذ تساقطت أمطار خفيفة خلال ساعات الصباح، وذلك تزامنًا مع بدء نوة السلوم المقرر أن تستمر لمدة يومين.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 16 درجة مئوية للعظمى و14 درجة للصغرى، بينما وصلت سرعة الرياح لـ 21 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 59%.

الرياح سر اسم السلوم

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن نوة السلوم في السطور التالية:

- تضرب نوة السلوم السواحل الشمالية في أول شهر مارس من كل عام، وعادة بدءًا من يوم 2 مارس وقد تتقدم أو تتأخر أيام.

- يطلق على النوة اسم السلوم كونها تأتي مصحوبة برياح جنوبية غربية من ناحية السلوم والحدود الغربية.

متى تنتهي نوة السلوم؟

- تهب على الإسكندرية في صورة أمطار غزيرة ورياح.

- تستمر نوة السلوم غالبًا لمدة يومين فقط.

- قد تتسبب النوة في توقف الصيد والملاحة البحرية في البحر المتوسط.

- يعقبها نوة "الحسوم" الممطرة في 9 مارس.

18 نوة تضرب عروس المتوسط

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

نوة السلوم الإسكندرية الطقس الأحوال الجوية هطول أمطار درجات الحرارة رياح ميناء الإسكندرية

