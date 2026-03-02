إعلان

مقتل شخص بسبب خلاف على 10 جنيهات إيجار بلياردو في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

03:31 م 02/03/2026

صورة المجني عليه

شهدت منطقة الإسراء بحي الضواحي في محافظة بورسعيد واقعة مأساوية، راح ضحيتها أب لأربعة أبناء، إثر تعرضه لطعنة نافذة أودت بحياته.

نقل الجثمان إلى مستشفى السلام

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد جثمان: حسن عبده فرح علي حسن، 43 عامًا، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة، حيث جرى التحفظ على الجثمان بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

خلاف على 10 جنيهات

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بخلاف بين نجل المجني عليه وأحد الأشخاص العاملين في تأجير طاولات البلياردو، بسبب مبلغ مالي لا يتجاوز 10 جنيهات قيمة إيجار إحدى الطاولات، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين.

تطور المشادة إلى جريمة

وعقب علم المجني عليه بالخلاف، توجه لمعاتبة المتهم، إلا أن المشادة تطورت إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على استخراج سلاح أبيض وسدد طعنة نافذة للمجني عليه، أسفرت عن وفاته، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

ضبط المتهم وبدء التحقيقات

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مطالب بالقصاص

ومن جانبهم، طالب أهالي المجني عليه بالقصاص العادل من المتهم، مؤكدين أن الواقعة خلفت حالة من الحزن الشديد بين أسرته وأبناء المنطقة.

بورسعيد جريمة بورسعيد بلياردو

