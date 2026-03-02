إعلان

إيران تعلن استهداف وإغراق سفينة في مضيق هرمز

كتب : مصطفى الشاعر

04:21 م 02/03/2026

أرشيفية

كشفت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، عن وقوع حادث بحري في مضيق "هرمز" الاستراتيجي، إثر محاولة سفينة العبور بشكل "غير قانوني"، مما أدى إلى استهدافها وغرقها بالكامل.

رصد واستهداف في المضيق

نقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، أن القوات المعنية برصد الملاحة في المضيق تعاملت مع السفينة بعد "مخالفتها للقواعد المعمول بها وتجاوزها للأنظمة الملاحية".

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

