كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، للحفاظ على المظهر الحضاري.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، رفعت شركة نهضة مصر 44 ألف و470 طن قمامة ومخلفات صلبة من الشوارع والميادين منذ بدء شهر رمضان الكريم.

رفع القمامة من محيط الترام

وأشار البيان إلى رفع القمامة من محيط الترام بالكامل والشوارع الرئيسية والفرعية التي كثرت منها شكاوى المواطنين، وتحديدًا بمناطق شدس وصفر وسابا باشا وسان ستيفانو.

وأزالت شركة نهضة مصر نحو 720 طن مخلفات من قطعة أرض فضاء تحولت إلى مقلب مخلفات خلف كمبوند القضاة بحي شرق الإسكندرية، فيما استقبلت الشركة 389 شكوى منذ بداية شهر رمضان حتى الآن.

غسيل الأرصفة في الإسكندرية

كان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول.

وشدد المحافظ على غسيل الشوارع والأرصفة والميادين على مستوى الأحياء، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بمحيط مناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة.