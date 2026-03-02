إعلان

رفع 44 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال رمضان- صور

كتب : محمد عامر

03:48 م 02/03/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    تكثيف رفع القمامة في رمضان بالإسكندرية (1)
  • عرض 11 صورة
    إزالة القمامة من حرم ترام الإسكندرية (1)
  • عرض 11 صورة
    تكثيف رفع القمامة في رمضان بالإسكندرية (3)
  • عرض 11 صورة
    تكثيف رفع القمامة في رمضان بالإسكندرية (2)
  • عرض 11 صورة
    رفع القمامة من شوارع الإسكندرية (2)
  • عرض 11 صورة
    إزالة القمامة من حرم ترام الإسكندرية (3)
  • عرض 11 صورة
    قطعة أرض فضاء تحولت لملقب قمامة بالإسكندرية (1)
  • عرض 11 صورة
    رفع القمامة من شوارع الإسكندرية (3)
  • عرض 11 صورة
    قطعة أرض فضاء تحولت لملقب قمامة بالإسكندرية (2)
  • عرض 11 صورة
    رفع القمامة من شوارع الإسكندرية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، للحفاظ على المظهر الحضاري.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، رفعت شركة نهضة مصر 44 ألف و470 طن قمامة ومخلفات صلبة من الشوارع والميادين منذ بدء شهر رمضان الكريم.

رفع القمامة من محيط الترام

وأشار البيان إلى رفع القمامة من محيط الترام بالكامل والشوارع الرئيسية والفرعية التي كثرت منها شكاوى المواطنين، وتحديدًا بمناطق شدس وصفر وسابا باشا وسان ستيفانو.

وأزالت شركة نهضة مصر نحو 720 طن مخلفات من قطعة أرض فضاء تحولت إلى مقلب مخلفات خلف كمبوند القضاة بحي شرق الإسكندرية، فيما استقبلت الشركة 389 شكوى منذ بداية شهر رمضان حتى الآن.

غسيل الأرصفة في الإسكندرية

كان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول.

وشدد المحافظ على غسيل الشوارع والأرصفة والميادين على مستوى الأحياء، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بمحيط مناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية القمامة شركة نهضة مصر ترام الإسكندرية أيمن عطية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل
أخبار و تقارير

واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل
حرب أمريكا وإيران.. أكثر من 600 قتيل في 7 دول
شئون عربية و دولية

حرب أمريكا وإيران.. أكثر من 600 قتيل في 7 دول
هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح
جنة الصائم

هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح

علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل
رياضة محلية

علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل

تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية