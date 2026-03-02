استيقظ أهالي محافظة الفيوم على وقع "فيديو كارثي" تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، يوثق مأساة 3 أطفال وصقيع وأب بلا قلب".. صرخة استغاثة تهز الفيوم: "أنقذوا أطفال رفعت عزمي من جحيم والدهم ثلاث اطفال تحولت حياتهم إلى قطعة من الجحيم على يد من يُفترض أنه "سندهم في الحياة".

طفولة مشردة على الأرصفة

البداية كانت من منطقة "رفعت عزمي"، بمدينة الفيوم حيث كشف مقطع فيديو صادم عن طفلة وشقيقاها الأصغر وقد اتخذوا من أرصفة شوارع المنطقة غطاءً ومن قسوة البرد فراشاً. لم تكن الصدمة في تشريدهم فحسب، بل في "الوحشية" التي يمارسها الأب ضدهم، تاركاً إياهما يواجهون مصيراً مجهولاً في ظروف غير آدمية.

إدمان بالإكراه

شهادات الجيران والمحيطين بالواقعة فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث لم يكتفِ الأب برميهم في الشارع من أجل التسول لتناول المخدرات، بل امتد إجرامه إلى إجبار طفلته الصغيرة على تعاطي المواد المخدرة معه! نعم، لقد نزع هذا الأب ثوب الإنسانية ليحول جسد طفلته الهزيل إلى "رفيق" في جلسات التعاطي، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف السماوية.

تحرك أمني واستنفار شعبي

وجه اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، العميد محمد صالح أبو لطيعة مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بسرعة فحص الواقعة والقبض على الأب، ورعاية الأطفال وفقًا للأصول القانونية.

وبالفعل، توجه المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث القسم إلى مكان إقامة الأب وأطفاله، وتم القبض على الأب توبة م.ا، عاطل يقيم بشوارع مدينة الفيوم، مع أطفاله الثلاثة، بينهم الطفلة مريم الظاهرة في الفيديو. وأوضحت التحريات أن الأب لا يحمل بطاقة رقم قومي، وأن الجهات الأمنية تتابع حالته الاجتماعية وسجله الجنائي، وأسباب تركه قريته والعيش في شوارع المدينة.

موقف مديرية التضامن الاجتماعي

من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين فتحي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، عدم ورود أي بلاغات بخصوص الأطفال، مشيرة إلى أنهم يعيشون مع والدهم وليست لديهم سجل في دور الرعاية الاجتماعية، مما يعقد إجراءات التدخل الاجتماعي الفوري ويستلزم تعاون الأجهزة الأمنية مع التضامن لضمان سلامتهم.