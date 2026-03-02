إعلان

أجبر صغيرته على تعاطي المخدرات.. مأساة مريم وإخوتها في شوارع الفيوم

كتب : حسين فتحي

03:29 م 02/03/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استيقظ أهالي محافظة الفيوم على وقع "فيديو كارثي" تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، يوثق مأساة 3 أطفال وصقيع وأب بلا قلب".. صرخة استغاثة تهز الفيوم: "أنقذوا أطفال رفعت عزمي من جحيم والدهم ثلاث اطفال تحولت حياتهم إلى قطعة من الجحيم على يد من يُفترض أنه "سندهم في الحياة".

طفولة مشردة على الأرصفة

البداية كانت من منطقة "رفعت عزمي"، بمدينة الفيوم حيث كشف مقطع فيديو صادم عن طفلة وشقيقاها الأصغر وقد اتخذوا من أرصفة شوارع المنطقة غطاءً ومن قسوة البرد فراشاً. لم تكن الصدمة في تشريدهم فحسب، بل في "الوحشية" التي يمارسها الأب ضدهم، تاركاً إياهما يواجهون مصيراً مجهولاً في ظروف غير آدمية.

إدمان بالإكراه

شهادات الجيران والمحيطين بالواقعة فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث لم يكتفِ الأب برميهم في الشارع من أجل التسول لتناول المخدرات، بل امتد إجرامه إلى إجبار طفلته الصغيرة على تعاطي المواد المخدرة معه! نعم، لقد نزع هذا الأب ثوب الإنسانية ليحول جسد طفلته الهزيل إلى "رفيق" في جلسات التعاطي، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف السماوية.

تحرك أمني واستنفار شعبي

وجه اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، العميد محمد صالح أبو لطيعة مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بسرعة فحص الواقعة والقبض على الأب، ورعاية الأطفال وفقًا للأصول القانونية.

وبالفعل، توجه المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث القسم إلى مكان إقامة الأب وأطفاله، وتم القبض على الأب توبة م.ا، عاطل يقيم بشوارع مدينة الفيوم، مع أطفاله الثلاثة، بينهم الطفلة مريم الظاهرة في الفيديو. وأوضحت التحريات أن الأب لا يحمل بطاقة رقم قومي، وأن الجهات الأمنية تتابع حالته الاجتماعية وسجله الجنائي، وأسباب تركه قريته والعيش في شوارع المدينة.

موقف مديرية التضامن الاجتماعي

من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين فتحي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، عدم ورود أي بلاغات بخصوص الأطفال، مشيرة إلى أنهم يعيشون مع والدهم وليست لديهم سجل في دور الرعاية الاجتماعية، مما يعقد إجراءات التدخل الاجتماعي الفوري ويستلزم تعاون الأجهزة الأمنية مع التضامن لضمان سلامتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعاطي المخدرات مدينة الفيوم مدير أمن الفيوم قسم شرطة الفيوم أول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حكم صيام التوأمين الملتصقين إذا أفطر أحدهما.. المفتي يوضح
جنة الصائم

حكم صيام التوأمين الملتصقين إذا أفطر أحدهما.. المفتي يوضح
الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية فى المنطقة
شئون عربية و دولية

الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية فى المنطقة
علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل
رياضة محلية

علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل

واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل
أخبار و تقارير

واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل
أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية