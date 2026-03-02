قفزة تتجاوز 50% في أسعار الغاز الأوروبي تهز أسواق الطاقة

قفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 50% بعد أن أوقفت قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة تصدير عالمية بمدينة رأس لفان، إثر هجوم بطائرة مسيرة إيرانية، مما زعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية، بحسب وكالة بلومبرج.

ويمثل هذا التوقف غير المسبوق تصعيداً خطيراً في صراع الشرق الأوسط وتهديداً لأمن الإمدادات على مستوى العالم، مع توقف ناقلات النفط إلى حد كبير عن عبور مضيق هرمز الحيوي.

يساهم مصنع رأس لفان بنحو خمس الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، ويعكس هذا الحدث أكبر صدمة لأسواق الغاز منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات، حيث من المتوقع أن يؤدي أي اضطراب طويل الأمد إلى منافسة شديدة على الشحنات البديلة وارتفاع الأسعار عالمياً، بما في ذلك أوروبا، بحسب بيان الشركة.

ارتفعت العقود الآجلة الأوروبية للغاز القياسي بأكبر وتيرة منذ أربع سنوات، مع تأثير إضافي من تباطؤ حركة المرور عبر مضيق هرمز الذي ينقل حوالي 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً.



وذكرت بلومبرج أن أكثر من نصف أكبر نوادي التأمين البحري ستتوقف عن تغطية مخاطر الحرب للسفن في الخليج العربي ابتداءً من الخميس، ما يزيد من صعوبة نقل الشحنات.

إلى جانب ذلك، أدت الضربات على منشآت الغاز الإسرائيلية، بما فيها حقل ليفياثان، إلى ارتفاع الطلب الفوري على شحنات الغاز الطبيعي المسال، خاصة من تركيا ومصر، بينما صرح الرئيس الأمريكي بأن حملة القصف ضد إيران قد تستمر لأسابيع، ما يزيد من حدة الأزمة.

