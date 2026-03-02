إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو

كتب : مصراوي

12:52 م 02/03/2026 تعديل في 12:56 م

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وكالة تسنيم الرسمية الإيرانية، ان إيران استهدفت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وموقع قائد القوات الجوية للجيش الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "تعرض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو وموقع قائد القوات الجوية التابعة للكيان لهجوم شديد من قبل القوات المسلحة الإيرانية في هجمات مستهدفة ومفاجئة بصواريخ خيبر في الموجة العاشرة".


وتأتي الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل في الموجة العاشرة التي تركز على الجهات الحكومية للنظام الإسرائيلي، وسيتم الإعلان لاحقا عن هذه الهجمات والمعلومات التكميلية، حسب ما أوردته الوكالة الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي مكتب نتنياهو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة
رياضة محلية

في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة
لبنان "المُنهك" في حروب الإسناد.. ما تبعات تدخل حزب الله؟
شئون عربية و دولية

لبنان "المُنهك" في حروب الإسناد.. ما تبعات تدخل حزب الله؟
تأجيل الجمعية العمومية للمهندسين ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني
أخبار العقارات

تأجيل الجمعية العمومية للمهندسين ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني
الغاز الأوروبي يقفز 25% مع اضطراب الشحن عبر هرمز
اقتصاد

الغاز الأوروبي يقفز 25% مع اضطراب الشحن عبر هرمز
كيف يرى الأمريكيون الحرب على إيران؟.. استطلاعات الرأي تكشف
شئون عربية و دولية

كيف يرى الأمريكيون الحرب على إيران؟.. استطلاعات الرأي تكشف

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية