تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو

أعلنت وكالة تسنيم الرسمية الإيرانية، ان إيران استهدفت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وموقع قائد القوات الجوية للجيش الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "تعرض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو وموقع قائد القوات الجوية التابعة للكيان لهجوم شديد من قبل القوات المسلحة الإيرانية في هجمات مستهدفة ومفاجئة بصواريخ خيبر في الموجة العاشرة".



وتأتي الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل في الموجة العاشرة التي تركز على الجهات الحكومية للنظام الإسرائيلي، وسيتم الإعلان لاحقا عن هذه الهجمات والمعلومات التكميلية، حسب ما أوردته الوكالة الإيرانية.