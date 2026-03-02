المنيا - جمال محمد:

ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد، وممثلي مديرية الأمن، والقيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية المهمة.

تهنئة بشهر رمضان وترحيب بنائب المحافظ

استهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة لأبناء المحافظة والجهاز التنفيذي بمناسبة حلول شهر رمضان، كما رحّب بالدكتور محمد علي جبر نائبًا لمحافظ المنيا، مؤكدًا أن انضمامه يمثل دعمًا إضافيًا لمنظومة العمل التنفيذي، ويسهم في تعزيز جهود التنمية بمختلف القطاعات.

متابعة الأمن الغذائي واستقرار الأسواق

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية، مؤكدًا أن ملف الأمن الغذائي يتصدر أولويات الدولة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

التصدي للتعديات وتنمية أملاك الدولة

شدد اللواء كدواني على ضرورة التعامل الحاسم مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لإزالة التعديات في مهدها، مع إحالة المحاضر المحررة إلى النيابة العسكرية مباشرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أعلن إعداد حصر شامل لأراضي أملاك الدولة غير المستغلة بجميع مراكز المحافظة التسعة، بهدف تعظيم الاستفادة منها وإقامة مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

9 مواقع نموذجية للمدارس المصرية اليابانية

وفي إطار تطوير المنظومة التعليمية، وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لاختيار 9 مواقع نموذجية بمختلف مراكز المحافظة، تمهيدًا لإنشاء المدارس المصرية اليابانية، مع سرعة دراسة الأراضي المقترحة ميدانيًا واتخاذ إجراءات التخصيص اللازمة.

تكثيف الرقابة وتحسين الخدمات

كما وجّه وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية لضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النظافة، وتكثيف أعمال التجميل بالشوارع والميادين، وتنظيم الإعلانات وفق الضوابط القانونية، وسرعة إنهاء إجراءات تراخيص المحال العامة.

قرارات لدعم الصحة والشباب

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإنشاء مكاتب صحة مطورة بمركزي العدوة وبني مزار، كما اعتمد إنشاء مركز شباب متكامل بمركز سمالوط على مساحة 3 أفدنة، مع توجيه بسرعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للبدء في التنفيذ، دعمًا للخدمات الصحية والرياضية المقدمة لأبناء المحافظة.