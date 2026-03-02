إعلان

بالأسماء.. 7 مصابين في حادث تصادم ملاكي وتوك توك بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

04:10 م 02/03/2026

تصادم توكتوك وسيارة

البحيرة - أحمد نصرة:
شهد طريق المحمودية - دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل البلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك على طريق المحمودية – دمنهور.
وعلى الفور، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، يرافقها 3 سيارات إسعاف، حيث تم فرض كردون أمني لتيسير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث من الطريق.

أسماء المصابين وطبيعة الإصابات

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: رباب م م، 25 عام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الباسط م ف، 40 عام، بكسر بالساق اليمنى، وجمعة أ ع ا، 45 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج، ورجاء ع ا س، 35 عام، بكسر بالساق اليمنى، وفكرية ع ا س، 45 عام، بسحجات متفرقة بالجسم، وذكي م ذ، 50 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد السلام إ أ ز، 59 عام، بكدمة بالصدر، وجميعهم مقيمون مركز المحمودية.

نقل المصابين وبدء التحقيقات

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث خضعوا للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.
وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

حادث تصادم طريق المحمودية دمنهور مستشفى المحمودية المركزي حوادث البحيرة

