توفيت زوجة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، بعد دخولها في غيبوبة خلال الأيام الماضية، وفقًا لما لموقع "تابناك".

ويأتي الإعلان عن الوفاة بعد يومين من اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

كانت نقلت شبكة ABC الأمريكية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، إن قتل علي خامنئي المرشد الإيراني، قبل أن يقتلته، قائلا: "لقد حاولوا قتلي مرتين"، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه قائمة تضم 3 أسماء لقيادة إيران بعدما شنّ مع إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران.

صرّح ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن لديه 3 مرشحين جيدين جدا لقيادة إيران، لكنه لم يذكر أسماءهم، مضيفا: "لن أكشف عنهم الآن لننجز المهمة أولا".

كان ترامب قد قال في كلمة، إن العمليات العسكرية ضد إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف.

وأوضح ترامب: "ضربنا مئات الأهداف بما في ذلك منشآت تابعة للحرس الثوري وأنظمة دفاع جوي و9 سفن بالإضافة إلى مقر تابع للبحرية".

وتابع: "أحث الحرس الثوري والجيش الإيراني والشرطة على إلقاء السلاح للحصول على حصانة أو مواجهة الموت المحتوم".