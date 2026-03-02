حرب أمريكا وإيران.. أكثر من 600 قتيل في 7 دول

تصاعدت حدة الهجمات العسكرية في "الشرق الأوسط" خلال الساعات الأخيرة، في موجة من الضربات التي أودت بحياة المئات وأصابت العشرات، شملت إيران وإسرائيل، ووصلت إلى عدة دول خليجية حيث استهدفت طهران القواعد العسكرية على أراضيها.

إيران:

ففي إيران والتي شهدت هجمات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قُتل ما لا يقل عن 555 شخصا منذ بدء الضربات المشتركة الأمريكية-الإسرائيلية، وفقا لجمعية الهلال الأحمر الإيراني.

كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 168 طالبة قُتلن في ضربة استهدفت مدرسة ابتدائية للبنات، كما قُتلت ثلاث طالبات أخريات في هجمات منفصلة بالعاصمة وشمال إيران.

وأعلنت أيضًا وزارة الخارجية الصينية مقتل مواطن صيني في إيران.

لبنان:

وفي لبنان قُتل ما لا يقل عن 31 شخصا في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان وبيروت، بعد إعلان حزب الله دخول الحرب وإطلاق صواريخ على الأراضي المحتلة بحسب وزارة الصحة العامة اللبنانية.

إسرائيل:

وفي إسرائيل قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب أكثر من 200 آخرين منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران، وفقا لنجمة داوود الحمراء.

وسُجلت تسع وفيات في مدينة بيت شيمش إثر إصابة صاروخ ملجًأ للقنابل.

العراق:

وفي العراق قُتل أربعة عناصر من قوات الحشد الشعبي، وهي جماعة شبه عسكرية مدعومة من إيران، في ضربة أمريكية إسرائيلية استهدفت أحد مقارها، بحسب مديرية إعلام الحشد.

الإمارات:

أما في الإمارات، فقد قُتل ثلاثة أشخاص من جنسيات باكستانية ونيبالية وبنجلاديشية في ضربات انتقامية إيرانية، بعد تمكن طائرات مسيّرة إيرانية من اختراق الدفاعات الجوية الإماراتية، وفق وزارة الدفاع الإماراتية.

الكويت:

أما في الكويت فقد قتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في ضربة يُشتبه أنها بطائرة مسيّرة صباح الأحد، وفق مصادر مطلعة، فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية بشكل منفصل مقتل شخص واحد في ضربات إيرانية سابقة.

البحرين:

وفي البحرين، قُتل شخص واحد بعد أن تسببت شظايا صاروخ تم اعتراضه في اندلاع حريق على “سفينة أجنبية” في مدينة سلمان الصناعية، بحسب وسائل إعلام رسمية بحرينية.

تأتي هذه الاستهدافات كترجمة ميدانية لتهديدات طهران بتحويل القواعد الأمريكية في الخليج إلى "أهداف مشروعة" ردا على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الأخير؛ حيث لم تعد الضربات تقتصر على المواقع العسكرية فحسب، بل امتدت لتهز أمن العواصم الخليجية المستضيفة لهذه القواعد.