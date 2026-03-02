إعلان

استبعاد مدير مدرسة في بني سويف وإحالته للتحقيق

كتب : حمدي سليمان

03:45 م 02/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جانب من جولة وكيل تعليم بني سويف على المدارس
  • عرض 3 صورة
    جانب من جولة وكيل تعليم بني سويف على المدارس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر محمد بدر، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، استبعاد مدير مدرسة بني غنيم التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وذلك على خلفية ما تم رصده من تقصير وإهمال في متابعة سير العملية التعليمية داخل المدرسة.

جولة مفاجئة تكشف أوجه القصور

جاء القرار عقب جولة تفقدية مفاجئة أجراها وكيل المديرية للمدرسة، حيث تبين عدم تحقيق الانضباط المطلوب داخل الفصول، إلى جانب وجود قصور في الإشراف اليومي، وعدم استكمال أعمال التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين.

وخلال الزيارة، شدد "بدر" على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ التعليمات المنظمة للعملية التعليمية، والتأكد من انتظام الطلاب والمعلمين، بما يضمن تحقيق بيئة تعليمية منضبطة وآمنة.

إحالة للتحقيق بسبب الإهمال الإداري

وفي ضوء الملاحظات التي تم رصدها، قرر وكيل التعليم استبعاد مدير المدرسة من منصبه لحين انتهاء التحقيقات، مع إحالته للشؤون القانونية لبحث أوجه القصور ومحاسبة المقصرين.

وأكد أن المتابعة المستمرة لأداء الطلاب والمعلمين تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أهمية استكمال أعمال التقييم الأسبوعي وتوثيقها بشكل دقيق، بما يسهم في رفع المستوى الدراسي للطلاب.

دعم الطلاب المتعثرين وتحقيق الانضباط

وأشار وكيل المديرية إلى ضرورة تقديم الدعم التعليمي اللازم للطلاب المتعثرين، وتفعيل دور الإشراف اليومي داخل المدارس، لتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي، وضمان سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل في جميع مدارس المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف مدير مدرسة بني غنيم وكيل تعليم بني سويف إحالة للتحقيق استبعاد مدير مدرسة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية فى المنطقة
شئون عربية و دولية

الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية فى المنطقة
تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أخبار مصر

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
إخلاء قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص بعد دوي صفارات الإنذار (فيديو)
شئون عربية و دولية

إخلاء قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص بعد دوي صفارات الإنذار (فيديو)
هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح
جنة الصائم

هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح

واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل
أخبار و تقارير

واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية