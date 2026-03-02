بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور

قرر محمد بدر، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، استبعاد مدير مدرسة بني غنيم التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وذلك على خلفية ما تم رصده من تقصير وإهمال في متابعة سير العملية التعليمية داخل المدرسة.

جولة مفاجئة تكشف أوجه القصور

جاء القرار عقب جولة تفقدية مفاجئة أجراها وكيل المديرية للمدرسة، حيث تبين عدم تحقيق الانضباط المطلوب داخل الفصول، إلى جانب وجود قصور في الإشراف اليومي، وعدم استكمال أعمال التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين.

وخلال الزيارة، شدد "بدر" على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ التعليمات المنظمة للعملية التعليمية، والتأكد من انتظام الطلاب والمعلمين، بما يضمن تحقيق بيئة تعليمية منضبطة وآمنة.

إحالة للتحقيق بسبب الإهمال الإداري

وفي ضوء الملاحظات التي تم رصدها، قرر وكيل التعليم استبعاد مدير المدرسة من منصبه لحين انتهاء التحقيقات، مع إحالته للشؤون القانونية لبحث أوجه القصور ومحاسبة المقصرين.

وأكد أن المتابعة المستمرة لأداء الطلاب والمعلمين تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أهمية استكمال أعمال التقييم الأسبوعي وتوثيقها بشكل دقيق، بما يسهم في رفع المستوى الدراسي للطلاب.

دعم الطلاب المتعثرين وتحقيق الانضباط

وأشار وكيل المديرية إلى ضرورة تقديم الدعم التعليمي اللازم للطلاب المتعثرين، وتفعيل دور الإشراف اليومي داخل المدارس، لتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي، وضمان سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل في جميع مدارس المحافظة.