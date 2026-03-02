علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل

تحدث علي معلول، نجم الصفاقسي التونسي ولاعب الأهلي السابق، عن مسيرته الكروية وإنجازاته، مؤكدًا أن لقب "ملك الحلول" الذي أُطلق عليه في مصر أصبح يتداول في تونس، وأنه يشعر بالفخر به ويتمنى أن يستمر استخدامه.

وأشار معلول في مقابلة مع قناة «Hashtag Media Tunisia» على منصة «يوتيوب»، إلى أن مسيرته لم تكن مرضية بنسبة 100% بالنسبة له، لكنه وصف الفترة التي قضاها مع الصفاقسي (8 سنوات) ومع الأهلي (9 سنوات) بأنها مليئة بالإنجازات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، بما في ذلك مشاركاته العديدة مع المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا وكأس العالم، مع طموح دائم لتحقيق المزيد من البطولات مع منتخب بلاده.

وأكد أن الشهرة في مصر تختلف عن تونس، موضحًا أن الاهتمام الجماهيري في مصر أكبر بكثير خاصة مع فرق بحجم الأهلي، وقال: «في أول يوم لي في مصر، فوجئت أن الناس يعرفوني حتى عند ذهابي إلى أحد المولات مع زوجتي».

مباراة صنداونز الأفضل في مسيرته

وحول أبرز لحظات مسيرته، اختار معلول مباراة الأهلي ضد صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2020، مشيرًا إلى تسجيله هدفين في ذهاب وإياب المباراة، كما اعتبر هدفه من ركلة حرة ضد البنك الأهلي من أفضل أهدافه.

وعن الألقاب، أشار إلى تتويجه بدوري أبطال إفريقيا مع الصفاقسي ومع الأهلي على حساب الزمالك والوداد، مؤكدًا رضاه التام عن اختياره البقاء في الأهلي وعدم الانتقال للاحتراف في أوروبا، معتبرًا أن النادي المصري يشبه الأندية الأوروبية داخل القارة الإفريقية، وحقق معه العديد من الإنجازات من بينها 4 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا.