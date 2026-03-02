مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:30

غزل المحلة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل

كتب : محمد خيري

02:25 م 02/03/2026 تعديل في 02:34 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    علي معلول (1)_3
  • عرض 9 صورة
    علي معلول (1)_4
  • عرض 9 صورة
    علي معلول (2)_6
  • عرض 9 صورة
    علي معلول (1)_1
  • عرض 9 صورة
    علي معلول
  • عرض 9 صورة
    علي معلول
  • عرض 9 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (5)
  • عرض 9 صورة
    علي معلول (11)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث علي معلول، نجم الصفاقسي التونسي ولاعب الأهلي السابق، عن مسيرته الكروية وإنجازاته، مؤكدًا أن لقب "ملك الحلول" الذي أُطلق عليه في مصر أصبح يتداول في تونس، وأنه يشعر بالفخر به ويتمنى أن يستمر استخدامه.

وأشار معلول في مقابلة مع قناة «Hashtag Media Tunisia» على منصة «يوتيوب»، إلى أن مسيرته لم تكن مرضية بنسبة 100% بالنسبة له، لكنه وصف الفترة التي قضاها مع الصفاقسي (8 سنوات) ومع الأهلي (9 سنوات) بأنها مليئة بالإنجازات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، بما في ذلك مشاركاته العديدة مع المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا وكأس العالم، مع طموح دائم لتحقيق المزيد من البطولات مع منتخب بلاده.

وأكد أن الشهرة في مصر تختلف عن تونس، موضحًا أن الاهتمام الجماهيري في مصر أكبر بكثير خاصة مع فرق بحجم الأهلي، وقال: «في أول يوم لي في مصر، فوجئت أن الناس يعرفوني حتى عند ذهابي إلى أحد المولات مع زوجتي».

مباراة صنداونز الأفضل في مسيرته

وحول أبرز لحظات مسيرته، اختار معلول مباراة الأهلي ضد صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2020، مشيرًا إلى تسجيله هدفين في ذهاب وإياب المباراة، كما اعتبر هدفه من ركلة حرة ضد البنك الأهلي من أفضل أهدافه.

وعن الألقاب، أشار إلى تتويجه بدوري أبطال إفريقيا مع الصفاقسي ومع الأهلي على حساب الزمالك والوداد، مؤكدًا رضاه التام عن اختياره البقاء في الأهلي وعدم الانتقال للاحتراف في أوروبا، معتبرًا أن النادي المصري يشبه الأندية الأوروبية داخل القارة الإفريقية، وحقق معه العديد من الإنجازات من بينها 4 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علي معلول الأهلي الصفاقسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أخبار مصر

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
سفرة رمضان

مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
جنة الصائم

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
أخبار المحافظات

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية