كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ اليوم الإثنين موجة طقس سئ، تميزت بوجود غيوم كثيفة في السماء مصحوبة بموجة صقيع ورياح خفيفة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

تكليف المحافظ بالمتابعة المستمرة

وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز بإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بشأن حالة الطقس على مدار الساعة، لمتابعة أي تداعيات محتملة نتيجة الأحوال الجوية.

كما كلف المحافظ بانعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، والغرف الفرعية بالمراكز والمدن، بالإضافة إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة لرصد حالة الطقس والتعامل الفوري مع أي طارئ.

الملاحة البحرية في أحسن حال

وفي سياق متصل، انتظمت حركة الملاحة البحرية في ميناء البرلس البحري، وبحيرة البرلس، ونهر النيل فرع رشيد، نظرًا لهدوء حالة الأمواج، مما ساعد على استمرار أعمال الصيد والملاحة دون أي مشاكل.