إعلان

صقيع وغيوم.. طقس سيئ يضرب كفر الشيخ - صور

كتب : إسلام عمار

04:48 م 02/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جانب من الغيوم
  • عرض 10 صورة
    اثار الغيوم
  • عرض 10 صورة
    غيوم في سماء محافظة كفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    الغيوم في سماء كفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    غيوم في سماء المحافظة
  • عرض 10 صورة
    غيوم
  • عرض 10 صورة
    مشهد آخر للغيوم
  • عرض 10 صورة
    مشهد للغيوم
  • عرض 10 صورة
    غيوم ورياح متوسطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ - إسلام عمار:
شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ اليوم الإثنين موجة طقس سئ، تميزت بوجود غيوم كثيفة في السماء مصحوبة بموجة صقيع ورياح خفيفة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

تكليف المحافظ بالمتابعة المستمرة

وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز بإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بشأن حالة الطقس على مدار الساعة، لمتابعة أي تداعيات محتملة نتيجة الأحوال الجوية.
كما كلف المحافظ بانعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، والغرف الفرعية بالمراكز والمدن، بالإضافة إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة لرصد حالة الطقس والتعامل الفوري مع أي طارئ.

الملاحة البحرية في أحسن حال

وفي سياق متصل، انتظمت حركة الملاحة البحرية في ميناء البرلس البحري، وبحيرة البرلس، ونهر النيل فرع رشيد، نظرًا لهدوء حالة الأمواج، مما ساعد على استمرار أعمال الصيد والملاحة دون أي مشاكل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد الأحوال الجوية درجات الحرارة كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ممثل شهير.. تعرف على ضيف حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

ممثل شهير.. تعرف على ضيف حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
جنة الصائم

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
سفرة رمضان

مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
محمد رمضان بعد عدم مشاركته في دراما رمضان: "قررت أصالح نفسي واشتريت فيراري"
دراما و تليفزيون

محمد رمضان بعد عدم مشاركته في دراما رمضان: "قررت أصالح نفسي واشتريت فيراري"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية