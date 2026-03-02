"في جنازة مهيبة".. المئات يودعون والد الإعلامية نهال طايل في بالمنوفية- صور

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أجهزة كهربائية، اليوم الاثنين، لـ 10 عرائس من أبناء المحافظة، في إطار جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية ومساندة الفتيات المقبلات على الزواج.

70 جهازًا كهربائيًا لتجهيز العرائس

وتم تسليم 7 أجهزة كهربائية لكل عروسة بإجمالي 70 جهازًا، لتوفير احتياجاتهن الأساسية ومساعدتهن على بدء حياة جديدة مستقرة.

تأكيد على استمرار الدعم الاجتماعي

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

تهنئة وتمنيات بحياة مستقرة

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للعرائس وأسرهن، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة ومستقرة، ومؤكدًا استمرار تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم المواطنين وتعزيز التكافل الاجتماعي بالمحافظة.